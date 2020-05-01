الحلقة العاشرة من «2 فى الصندوق».. فشل «أوس أوس» فى الغناء

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل «2 في الصندوق»، بمحاولة بيومي فؤاد الوصول لأولاده الذين فقدهم منذ سنوات عديدة، خاصة بعدما فشل في الوصول اليهم، ويقترح علية سفير بلاده في مصر، أن يقوم بالإعلان عنهم في الجريدة الرسمية بمصر؛ إلا أن مستشاره يحاول إقناعه بعدم فعل ذلك حتى لا يتم فضحه عالميًا.وتتواصل الأحداث باستكمال سعي صلاح عبدالله للفوز بانتخابات الزبالين، حيث يذهب إلى المحافظ، الذي يوافق على فكرتهما، لكنهما يأخذون معاد لمقابلته بعد عام، ليدخلا في خناق مع مدير مكتبه.وتستكمل الأحداث بموافقة الملحن الشهير، أن يقابل "أوس أوس" ليستمع إلى صوته، بعدما أقنعته الشغالة التي تعمل عنده، لأنها وقعت في غرامه؛ إلا أن "أوس أوس" الذي يحب هايدي رفعت، قام بمفاجأتها بمركب على النيل، ووضع اسمها عليه، وهو ما أسعدها كثيرًا، وقام بالغناء لها إحدى أغاني تامر حسني.وتقوم نهى عابدين باختيار شبكتها، لكن بطريقة غير مألوفة، حيث تختار شبكة غالية، حتى لا يوافق العريس؛ إلا أنه يوافق وسط استغرابها الشديد لتأتي بشبكة بـ20 ألف جنيه.على الجانب الاخر يقوم بيومي فؤاد، بجمع كل التؤام الموجودين في بلاده، للبحث عن أولاده، وهو ما يقابله سجن لكافة الأمهات اللواتي أنجبن تؤام.ويقابل "أوس أوس" الملحن في منزله، حيث يؤكد له أنه يغني جميع أنواع الأغاني الطربي والرومانسي وغيره، لكنه لا يغني المهرجانات، لتنتهي الأحداث بطرد "أوس أوس" من المنزل، بعد غناه للملحن، الذي يستغرب من طبقة صوته الغير جيدة على الإطلاق.تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، والمسلسل من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عبدالغفار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد.