«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

انطلقت أمس الخميس، فعاليات احتفالات فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي بشهر رمضان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة «أونلاين»، في إطار مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» ويبثها الفرع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».حيث نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي يوم 7 رمضان محاضرة بعنوان «أهمية العمل في الإسلام» حاضرها عبدالعاطي خواص، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان «الصحة النفسية وفيروس كورونا» ألقاها محمد حنفي، بينما بث قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية لطريقة عمل فانوس رمضان للمدربة منى محمد، بجانب تقديم قصر ثقافة الأقصر لورشة إكسسوارات بعنوان «كيفية عمل سبحة لذوي الاحتياجات الخاصة» للمدربة فاطمة بغدادي، ومترجمة الإشارة هبة رمضان.ويعد الفرع يوم 11 رمضان من خلال مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري محاضرة بعنوان «الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان» يلقيها بهلول مصطفى، كما يعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «دور الهيئات فى تجنب الأزمات» ويحاضرها سيد صدقي، بينما يقدم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن «عظمة مصر فى تاريخ الإنسانية» ويلقيها محمود سمير، وفى يوم 15 رمضان تعد مكتبة الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي، بينما تقدم مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان «صوموا تصحواù يحاضرها بهلول مصطفى، بجانب إقامة قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية «أشكال صلصالية» للمدربة صفاء حسن.وفى يوم 21 رمضان، يعد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «الزكاة في رمضان» يلقيها مصطفى علواني، وفي سياق متصل يعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «الزكاة في رمضان» يلقيها محمد أحمد إبراهيم، كما يقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة فنية بعنوان «كيفية استخدام آلة العود» وتحاضرها حنين فاروق، بجانب إقامة مكتبة الرياينة الثقافية ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم للمدربة نجلاء طه.