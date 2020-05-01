«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

يبدأ فرع ثقافة دمياط، اليوم الجمعة، أولى فعاليات احتفالاته بليالى رمضان الثقافية والفنية أون لاين، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك ضمن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي تستمر حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان.ويبدأ البث مع محمد أمين، عن عيد العمال، المواكب بتاريخه لبدء فعاليات رمضان الثقافية، من قصر ثقافة دمياط، وفي اليوم نفسه تذاع احتفالية مع أبطال العاشر من رمضان ببيت ثقافة السرو، باستضافة ذكي عبد الفتاح الرديني، وفي اليوم العاشر من رمضان يقدم لقاء مع اللواء أحمد شطا أحد مقاتلي العاشر من رمضان.ويستمر الاحتفال بأبطال أكتوبر إلى اليوم التالى 11 رمضان بلقاء وتكريم مقاتلي أكتوبر رشدى محمد يوسف، ومأمون أبو العلا من قصر ثقافة فارسكور، وتشارك مكتبة ميت أبو غالب بالتكريم باستضافة المقاتل محمد رضا النصاري.وتستمر الفعاليات يوم 12 رمضان بعرض لقاء بقصر ثقافة دمياط مع رئيس جامعة دمياط الدكتور سيد دعدور، ويبث قصر ثقافة الطفل بدمياط محاضرة عن "مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19" مع حلمي ياسين، كما يعد قصر ثقافة دمياط الجديدة أمسية شعرية للشاعر محمد جمعة، إلى جانب أمسية من مكتبة ميت الخولي للشاعر طاهر عبد الواحد، وبث محاضرة مع محمد البدالى من مقر بيت ثقافة السرو عن رمضان شهر الانتصارات.أما يوم 13 رمضان فيقدم قصر ثقافة دمياط فقرة شاعر وفنان مع الموسيقار توفيق فودة والشاعر أحمد راضي، مع بث لمحاضرة بعنون "التعصب والتشدد مرض قديم - حديث" يحاضرها أحمد حميدة من قصر ثقافة كفر سعد، كما يشارك قصر ثقافة فارسكور بأمسية شعرية مع الشاعر أبو الخير بدر.وفي يوم 14 رمضان يعرض قصر دمياط "صفحات من تاريخنا" مع الدكتورة ناهد سعد بمحاضرة عن "قرى لها تاريخ"، ويشارك قصر ثقافة الطفل بأمسية شعرية مع الشاعر سمير الفيل، وأمسية أخرى من بيت ثقافة كفر البطيخ للشاعر أيمن عباس، وتتواكب فعاليات رمضان مع الاحتفال بعيد دمياط القومي وتشارك بها مكتبة ميت أبو غالب بمحاضرة يبثها رامي أبو العز.بينما تعد مكتبة كفر المياسرة محاضرة بعنوان "دمياط الماضي والحاضر والمستقبل" مع محمد على يوم 15 رمضان، ويشارك قصر ثقافة دمياط بالمعرض التشكيلي للفنون إلكترونيا يوم 16 رمضان لأعمال رشا الأغا التصويرية.وتتواصل الفعاليات بلقاء يتجدد مع مقاتلي رمضان مع المقاتل محمد رخا من مقر مكتبة كفر المنازلة والمقاتل سيد شعبان من مقر مكتبة كفر المياسرة.وعلى صعيد الصحة والسلامة العامة يقدم قصر ثقافة دمياط محاضرة مع الدكتورة دينا البشوتي لمناقشة "الصيام بين أمراض السكر والتغذية السليمة" يوم 18 رمضان، بينما يقدم قصر الطفل مع الكاتب سمير الفيل محاضرة عن عيد العمال، ويشارك بيت ثقافة الزرقا وقصر ثقافة دمياط مع عبد الله جمعة والكاتب سمير الفيل بأمسية شعرية، إلى جانب محاضرة بعنوان "رمضان شهر الانتصارات" مع سها ياسين، إلى جانب الاحتفال بتاريخ دمياط القومي من مقر مكتبة ميت الخولي مع محمد غنيم وذلك يومي 19 و20 رمضان.وتتوالي الفعاليات الرمضانية في يوم 21 رمضان بثلاث أمسيات شعرية بقصر ثقافة دمياط الجديدة أولها مع الشاعر محمد جمعة، ومن قصر ثقافة كفر سعد يشارك شاكر صبري، ومن بيت ثقافة الزرقا مع الشاعر عبد الله جمعة، بجانب احتفالية مقاتلي رمضان على شرف المقاتل السيد عبد الحليم الخضرجى من حرب 1973 صاعقة بمكتبة ميت الخولي، ويبث يومي 22 و23 و24 رمضان أمسيات شعرية بعنوان "شاعر من بلدنا" احتفالا بذكرى الشاعر عبد العليم عيسى بمشاركة الدكتور إبراهيم ابو طالب من مكتبة كفر المياسرة، ويشارك إيهاب عجيز من بيت ثقافة السرو بلقاء شعري ويلتقى الشاعر المتولي محمد بصل بختام ليالى رمضان الثقافية بليلة شعرية من مقر مكتبة كفر المنازلة.