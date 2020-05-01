يقدم «الدستور» تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل«ليالينا» بطولة الفنانة غادة عادل، وإياد نصار، وخالد الصاوي، ويعرض عبر قناة «cbc» خلال شهر رمضان 2020.بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «ليالينا»، من خلال خروج ميدو عادل من المسشتفى بعدما اشترى وقام بتركيب ساق صناعية، ليتأقلم على الحياة، عقب الحادث الأليم الذي حدث له، فيما خرجت رنا ريس من المستشفى هي الأخرى، وحاولت التعايش مع العجز الذي حدث في عيناها بعد فقدانها للبصر، إلا أنها تفاجئ بمشكلة كبيرة خلال تواجدها في المنزل خلال غياب والديها.واستكملت الأحداث بنصيحة إياد نصار لشقيقه خالد الصاوي أن يأتي معه المنزل، إلا أن الأخير يرفض ويؤكد أنه يجب أن يعيش مع زوجته والتي توفيت لكنه يرفض أن يصدق ذلك، ليدخل في حالة لا وعي، فيما ينصح الصاوي شقيقة أن يتعامل مع زوجته غادة عادل بشكل جيد مع أحساسه بالشك بأنها تعلم حقيقة زواجه عليها.أما صابرين والده ميدو عادل فطلبت من جاراتها التي تجسد دورها الفنانة هبة عبد الغني البحث لها عن عمل في مصنع الحلوى الذي تعمل به شقيقتها حتى تستطيع توفير نفقات الحياة لأبنائها، وهو ما يجعلها توافق وتوعدها بأنها سوف تقوم بمساعدتها.وعلى الجانب الأخر ترى غادة عادل الصاوي وهو يكلم نفسه بأعتباره يكلم زوجته الراحلة وهو ما يجعلها تخاف على أستمرار وجوده في المنزل، وتدخل في حالة رعب شديدة من تصرفاته الغير مفهومة بالنسبة لها.وينتظر إياد نصار نهاية تصوير العمل، خلال أيام قليلة، حيث يقوم بالتصوير في عدة لوكيشانات خارجية وداخلية، وأغلبها بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.تدور أحداث المسلسل من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، في صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، المسلسل من بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.