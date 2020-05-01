النيوزيلنديون يصوتون على تقنين الحشيش سبتمبر المقبل

يستعد النيوزيلنديون لقول كلمتهم فيما إذا كانوا سيقننون الحشيش، وذلك عبر استفتاء سيجري أثناء الانتخابات العامة المقبلة في سبتمبر المقبل.وأكد وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل، في بيان اليوم الجمعة، أن الاستفتاء سيتطلب من الناخبين إجابة بسيطة بنعم أو لا لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على التشريع المقترح.ويتضمن التشريع أن لا يقل سن متعاطي أو مشتري الحشيش الترفيهي عن 20 عاما، ولوائح وحدود العرض التجاري وتحديد خيارات الزراعة المنزلية وبرنامج التعليم العام.وبموجب التشريع المقترح، سيكون من غير القانوني تعريض أولئك الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا للتدخين أو السجائر الإلكترونية (فاب)، ولن يتمكن سوى المشغلين الحاصلين على تراخيص من استيراد أو تصدير بذور أو نباتات الحشيش.وقال ليتل إن الناخبين سيحصلون على معلومات تتعلق بالاستفتاء "باللغة الإنجليزية البسيطة" في الفترة التي تسبق الانتخابات.وأضاف الوزير أن "الحكومة ملتزمة بتقديم معلومات محايدة وغير متحيزة حول الاستفتاء وكيفية إجراؤه".وأكد ليتل أنه سيجري عقد استفتاء ثان حول تقنين القتل الرحيم في نفس الوقت وستكون اجابته أيضا بـ(نعم أو لا ).ويسمح هذا القانون للشخص المصاب بمرض عضال أن يطلب المساعدة للحصول على الموت، ولكن يجب أن يوافق طبيبان على أن المريض على معرفة جيدة علاوة على استيفاء المعايير القانونية الأخرى.