رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيوزيلنديون يصوتون على تقنين الحشيش سبتمبر المقبل

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يستعد النيوزيلنديون لقول كلمتهم فيما إذا كانوا سيقننون الحشيش، وذلك عبر استفتاء سيجري أثناء الانتخابات العامة المقبلة في سبتمبر المقبل.

وأكد وزير العدل النيوزيلندي أندرو ليتل، في بيان اليوم الجمعة، أن الاستفتاء سيتطلب من الناخبين إجابة بسيطة بنعم أو لا لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون على التشريع المقترح.

ويتضمن التشريع أن لا يقل سن متعاطي أو مشتري الحشيش الترفيهي عن 20 عاما، ولوائح وحدود العرض التجاري وتحديد خيارات الزراعة المنزلية وبرنامج التعليم العام.

وبموجب التشريع المقترح، سيكون من غير القانوني تعريض أولئك الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا للتدخين أو السجائر الإلكترونية (فاب)، ولن يتمكن سوى المشغلين الحاصلين على تراخيص من استيراد أو تصدير بذور أو نباتات الحشيش.

وقال ليتل إن الناخبين سيحصلون على معلومات تتعلق بالاستفتاء "باللغة الإنجليزية البسيطة" في الفترة التي تسبق الانتخابات.

وأضاف الوزير أن "الحكومة ملتزمة بتقديم معلومات محايدة وغير متحيزة حول الاستفتاء وكيفية إجراؤه".

وأكد ليتل أنه سيجري عقد استفتاء ثان حول تقنين القتل الرحيم في نفس الوقت وستكون اجابته أيضا بـ(نعم أو لا ).

ويسمح هذا القانون للشخص المصاب بمرض عضال أن يطلب المساعدة للحصول على الموت، ولكن يجب أن يوافق طبيبان على أن المريض على معرفة جيدة علاوة على استيفاء المعايير القانونية الأخرى.

موضوعات متعلقة

مواعيد مسلسل «حب عمرى» والقنوات العارضة 2020

الاستخبارات الأمريكية: كورونا لم يصنعه الإنسان

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تردد قناه mbc 5 على النايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

اتحاد الناشرين المصريين ينعى شهداء سيناء