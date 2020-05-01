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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى يحذر من تسييس المليشيا الحوثية لجائحة كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:39 ص
جريدة الدستور
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من تسييس مرتزقة إيران «المليشيا الحوثية» لملف وباء كورونا المستجد وإخفائها لحجم الإصابات في مناطق سيطرتها.

وقال وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المليشيا الحوثية تخفي حجم الإصابات بفيروس كورونا وتمارس الضغوط على الطواقم الطبية في مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها لعدم نشر الحقائق، وتجبرها على تشخيص الحالات على أنها ناتجة عن إصابة بأوبئة وفيروسات أخرى.

‏وأضاف «الإرياني» أن المليشيا الحوثية تتعمد إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس ‎كورونا للاستمرار في نهب المساعدات الدولية والتنصل عن مسئولياتها في حماية ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، والتهرب من الضغوط الدولية الرامية لوقف إطلاق النار من قبل المليشيا وتوحيد الجهود لمواجهة الفيروس.

ووجه «الإرياني» نداء عاجلًا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية لكشف الأرقام الحقيقية للإصابة بالفيروس، ومكاشفة الرأي العام والتعامل بشفافية مع كل المعلومات المتعلقة بالوباء حتى يتمكن المواطنون من أخذ احتياطاتهم وعدم تركهم ضحية الحسابات السياسية.

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