وزير العدل: دماء الشهداء تزيد من عزمنا

نعى المستشار عمر مروان، وزير العدل، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وأدان ذلك العمل الإرهابي الخسيس.وأكد وزير العدل، أن دماء الشهداء تزيد من عزمنا على اجتثاث شأفة الإرهاب لحماية بلدنا والإنسانية من شروره، ويتقدم بخالص العزاء لأسرهم وللشعب المصري، ويسأل المولى الشفاء للمصابين من أبطال الوطن.