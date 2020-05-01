رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دراسة بريطانية تحذر من مجاعة فى لندن

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت دراسة بريطانية أن أكثر من 400 ألف شخص من سكان لندن يعانون من الجوع بسبب أزمة فيروس كورونا، ويحذر خبراء من تفاقم أزمة الغذاء في العاصمة البريطانية.

وتشير نتائج استطلاع، أجرته مؤسسة YouGov، إلى أن 6% من سكان لندن يقولون إنهم أو أفراد عائلاتهم لم يتمكنوا من تناول الطعام أثناء العزل الصحي.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة Food Foundation، آنا تايلور، إن "القصص التي نسمعها بشأن الأوضاع البائسة للناس الذين يدخلون في ديون ولا يستطيعون شراء الأغذية، صادمة ومقلقة، والضغط النفسي الذي تتعرض له الكثير من العائلات في محاولتها لتوفير وجود الغذاء على الطاولة قد يكون رهيبا".

وذكر 18% من سكان لندن، الذين شملهم استطلاع YouGov مطلع الشهر الجاري، أنهم يواجهون شكلا من أشكال انعدام الأمن الغذائي، حيث اضطر أفراد من عائلاتهم لتقليص استهلاك المواد الغذائية أو الاستغناء عن وجبات طعام.

ويشير الباحثون إلى أن استقراء تلك النتائج لتقدير عدد السكان المتضررين في العاصمة البريطانية بأسرها، يدل على أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مشاكل غذائية يعادل 1.2 مليون.

وقالت الباحثة في كلية كينغز لندن، الدكتورة ريتشيل لوبسترا، إن إجراءات العزل أثرت بشكل "مدمر" على قدرات السكان على الحصول على الكميات الكافية من الطعام.

فيما يقول الخبراء إن النفقات المعيشية المرتفعة وأسعار استئجار المساكن مع زيادة البطالة وانخفاض المداخيل تجعل نقص الغذاء مشكلة ملحة في لندن.

وتشير المنظمات الخيرية للمساعدات الغذائية إلى أن عدد طلبات المساعدة التي تتلقاها بعض المنظمات، ارتفع بنسبة 300% بالمقارنة مع مستويات الفترة ذاتها من العام الماضي.

موضوعات متعلقة

حلا شيحة تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل (فيديو)

«الأعلى للإعلام» يطالب «MBC مصر» بتوفيق أوضاعها

16 جنيها للعيار.. انخفاض جنوني في أسعار الذهب

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء

تقديم موعد صرف مرتبات مايو بمناسبة عيد الفطر

جامعة القاهرة تنفي صحة الأسعار المتداولة للعلاج بالقصر العيني الفرنساوي

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تردد قناه mbc 5 على النايل سات لمشاهدة دراما رمضان 2020

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
المزيد

الثقافة

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى

«ثقافة الأقصر» تطلق احتفالاتها «ليالى رمضان»

«ثقافة دمياط» ببث ليالى رمضان أون لاين

اتحاد الناشرين المصريين ينعى شهداء سيناء