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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلسكونى يستغرب موقف حلفاء يمينيين من آلية الاستقرار الأوروبية

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:15 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أبدى زعيم حزب "فورزا إيطاليا" المعارض، سيلفيو برلسكوني، استغرابه من موقف حلفاء يمينيين من آلية الاستقرار الأوروبية.

وقال سيلفيو برلسكوني: "حلفائنا في حزبي الرابطة وأخوة إيطاليا.. لدينا مواقف مختلفة إزاء أوروبا أيضا.. أنا لا أفهم حقًا موقفهم من آلية الاستقرار الأوروبية (Mes)".

وأضاف برلسكوني، في تصريحات، "أؤكد أنني لم أسمع أبدا أي شخص يشرح بحجج دقيقة وبطريقة منطقية وواضحة لماذا يجب علينا أن نرفض 37 مليار يورو يتم تقديمها لنا بسعر فائدة أقل من سعر السوق وبدون شروط".

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أن هذه أموال تخصص للإنفاق الصحي، أي بناء المستشفيات أو إعادة تأهيلها، وتوظيف مزيد من الأطباء والممرضات أو زيادة رواتب أولئك الذين يحاربون الفيروس، وتهيئة الأطباء الجدد، وتمويل الأبحاث، وبناء عنابر العزل في دور العجزة والسجون، وإطعام المرضى، وفي نهاية المطاف لإعادة تشغيل قطاعات مهمة من الاقتصاد أيضا.

وحذر الزعيم المعارض من أن السبب الوحيد لرفض الـ"Mes" هو إبعاد إيطاليا عن أوروبا، وأردف: "يجعل الأمر أكثر صعوبة على شركائنا الأوروبيين لمحاولة مساعدتنا".

وتابع قائلا "قد تكون لعبة عابثة لبعض أعضاء "حركة خمس نجوم"، ويمكن أن تماشي لعبة سياديي الدول الشمالية، لكنني أستبعد تماما أنها نية حلفائنا.. لهذا السبب لا أفهم موقفهم من آلية الاستقرار الأوروبية حقا".

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