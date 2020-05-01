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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبر سار عن حقن مصابى كورونا بـ«بلازما المتعافين» (فيديو)

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:30 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك أكثر من 30 معملًا، فضلًا عن المعامل المركزية تتولى عملية تحليل فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن عدد مسحات فيروس كورونا تزداد يوميًا.

وأضاف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أنه تم بدأ تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين من الفيروس، معلنًا أنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين من فيروس كورونا، وبعد إجراء التحاليل ثبت صلاحية 3 منهم فقط لإجراء التجربة.

وأوضح أنه بالفعل تم حقن أول مريض بالبلازما، حيث تستخدم هذه الآلية في الحالات الحرجة، منوهًا بأنه في حال ثبوت إيجابية النتائج سندعو المتعافين للتبرع بالبلازما.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 46 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1381 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1780 حالة، من ضمنهم الـ 1381 متعافيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 269 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 5537 حالة من ضمنهم 1381 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و392 حالة وفاة.

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