ننشر صورة شهيد سوهاج فى حادثة بئر العبد

حصلت «الدستور» علي صورة الشهيد محمد حسانين عبدالوهاب من قرية إدفا، الذي استشهد في حادث بئر العبد للإرهابي.يذكر أن محافظة سوهاج تستعد لاستقبال اثنين من أبنائها ضمن شهداء حادث بئر العبد الذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود حسبما أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة.وتبين أن أبناء سوهاج من شهداء الحادثة هم المجند محمد حسانين عبدالوهاب من قرية إدفا، والمجند أحمد على محمد أحمد من مركز أخميم.يذكر أن القوات المسلحة أعلنت انفجار عبوة ناسفة في أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط صف و8 جنود من بينهم اثنين من محافظة سوهاج.