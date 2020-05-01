«المهن الموسيقية»: خسة الإرهاب لن تثنى جيشنا عن دحره

نعى مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، شهداء العملية الإرهابية التي وقعت في بئر العبد وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة البواسل.وأدان مجلس الإدارة، في بيان له، العملية الإرهابية التي وقعت إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حقد أسود تملك من عناصر الإرهاب في أيام الشهر الفضيل على حماة الوطن وسيفه ودرعه.وأكد الفنان هاني شاكر أن خسة وغدر الإرهاب لن تثني جيشنا الباسل عن دحره هو ومن يدعمهم للنيل من أمن وسلامة الوطن، مشددا على أن جموع موسيقيّ مصر يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية وقت الحاجة لاستمرار رفعة الوطن.