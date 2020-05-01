ليلة فى بئر العبد.. أول إصابة بكورونا واستشهاد وإصابة 10 من الجيش

شهدت مدينة بئر العبد، الخميس 30 أبريل، يوما حزينا بإعلان أول إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء، وذلك قبل ساعات من فاجعة استشهاد وإصابة 10 من أبطال القوات المسلحة إثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة.وأعلنت مديرية الشئون الصحية في شمال سيناء،صباح الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور طارق محمد، وكيل وزارة الصحة، إن مستشفى بئر العبد المركزي للعزل استقبل حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، وتبين إيجابية تحليل عينة المصاب، موضحا أنها أول إصابة مؤكدة في شمال سيناء، وهي حاليًا بقسم العزل بمستشفي بئر العبد المركزي تتلقي العلاج اللازم، لافتا إلى أن فرق الترصد تعمل تقصي وبائي وأعمال تطهير لمنزل الحالة، بجانب تنفيذ الإجراءات الطبية لمتابعة المخالطين لها.وفي الوقت الذي تلتفت فيه الأنظار نحو شمال سيناء لتسجيل الإصابة، استهدفت عبوة ناسفة مدرعة للقوات المسلحة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وفقا لما أعلنه العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى، في بيان رسمي اليوم.وتابع في بيانه أن القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.قوى الشر لا تزال تحاول خطف الوطنوفي سياق متصل، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن يد الغدر نالت اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".