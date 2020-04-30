تراجع الدخل الشخصي في أمريكا بنسبة 2% خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، تراجع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي، بأكثر من التوقعات.وذكر التقرير أن متوسط الدخل الشخصي تراجع بنسبة 2% خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضي.كان المحللون يتوقعون تراجع الدخل بنسبة 1.5% فقط.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الإنفاق الشخصي تراجع بنسبة 7.5% خلال مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2%.كان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق الشخصي بنسبة 5% فقط.