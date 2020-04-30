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الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا تعتزم التخلص من عجز الميزانية بحلول 2023

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:17 م
بلغاريا
بلغاريا
وكالات
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كشفت وزارة المالية البلغارية، اليوم الخميس، عن سعي الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 0.5% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال 2021، بهدف التخلص من العجز تمامًا بحلول عام 2023.

وأشارت الوزارة، في برنامج التخلص من عجز الميزانية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني وأرسلته إلى المفوضية الأوروبية، إلى أن معدل الدين العام لبلغاريا سيرتفع خلال العام الحالي إلى 28.5% مقابل 20.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.

ولفت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن ضبط العجز في الميزانية يستند إلى توقع تعافي متزامن وسريع لاقتصاد الاتحاد الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي وتدابير الدعم الاجتماعي.

كانت حكومة بلغاريا قد عدلت ميزانية العام الحالي من أجل رفع سقف الاقتراض، بمقدار 10 مليارات ليف بلغاري مقابل 2.2 مليار ليف وفق مشروع الميزانية الأصلي.

في الوقت نفسه، فإن معدل العجز المستهدف في الميزانية المعدلة يبلغ 3% مقابل صفر في المائة وفق المشروع الأصلي.

كما يتوقع المشروع المعدل، انكماش الاقتصاد بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

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