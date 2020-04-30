رئيس وزراء روسيا يعلن إصابته بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، أن فحوص تحديد إصابته بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية وسيخضع لحجر ذاتي لحماية باقي أعضاء الحكومة.وقال ميشوستين خلال اجتماع بالفيديو مع الرئيس فلاديمير بوتين: "علمت للتو أن اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي خضعت له جاء إيجابيا"، مقترحا أن يتولى أحد نوابه مهامه أثناء فترة العزل.