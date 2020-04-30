روسيا: بيلوسوف رئيسًا للوزراء بالإنابة بعد إصابة ميشوستين بكورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مساء اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه لحجر منزلي حتى يتعافى من المرض.فيما أعلن الكرملين عبر بيان له أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف رئيسا بالإنابة لمجلس الوزراء، بعد إصابة ميشوستين بكورونا، وذلك وفق قناة "روسيا اليوم".وأبلغ ميشوستين الرئيس بوتين أنه أصيب بفيروس كورونا وأنه بدأ بتطبيق الحجر المنزلي.وقال ميشوستين في محادثة فيديو مع بوتين، إنه من المؤكد أن الاختبارات التي أجراها حول فيروس كورونا أعطت نتيجة إيجابية".وقال ميشوستين "يجب أن أقوم بذلك لحماية زملائي في العمل".