جهاد فى العزل.. كيف يقضى الأطباء رمضان فى «مستشفيات كورونا»؟



«الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من أفراد «جيش مصر الأبيض»، لسؤالهم عن تفاصيل قضائهم رمضان فى مستشفيات العزل، وشعورهم تجاه ابتعادهم عن أسرهم، ومدى رضائهم عن المهمة المقدسة التى وضعتهم فى الصفوف الأولى لمعركة الدولة المصرية مع فيروس «كورونا».



محمد عبدالرءوف: علقنا الزينة ووزعنا التمور على المرضى كأننا فى البيت

وجد الطبيب الشاب محمد عبدالرءوف، إخصائى الرعاية المركزة بمستشفى العبور التخصصى التابع لجامعة عين شمس، نفسه فى أول أيام شهر رمضان المعظم بعيدًا عن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة، ويؤدى واجبه فى مقدمة صفوف أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى. «الدستور» تلتقى فى السطور التالية عددًا من أفراد «جيش مصر الأبيض»، لسؤالهم عن تفاصيل قضائهم رمضان فى مستشفيات العزل، وشعورهم تجاه ابتعادهم عن أسرهم، ومدى رضائهم عن المهمة المقدسة التى وضعتهم فى الصفوف الأولى لمعركة الدولة المصرية مع فيروس «كورونا».وجد الطبيب الشاب محمد عبدالرءوف، إخصائى الرعاية المركزة بمستشفى العبور التخصصى التابع لجامعة عين شمس، نفسه فى أول أيام شهر رمضان المعظم بعيدًا عن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الثلاثة، ويؤدى واجبه فى مقدمة صفوف أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى.



وقال «عبدالرءوف» عن اليوم الأول من شهر رمضان داخل مستشفى العزل: «قضيناه فى الحديث مع المرضى والتخفيف عنهم وطمأنتهم بأن الأمور ستصبح على ما يرام، خاصة كبار السن الذين حرصنا على أن نشعرهم بأننا أبناؤهم، ووزعنا عليهم وغيرهم التمور، بجانب وجبات الإفطار والسحور، رغم أنهم لا يصومون بسبب حالتهم الصحية، كما علقنا الزينة فى المستشفى وكأننا فى منازلنا».



وأضاف: «حينما طُلب منى الانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض لم أتردد لحظة واحدة، لأن هذا واجب وطنى وإنسانى، لكن تركى زوجتى وأطفالى ووداعهم لى أثناء خروجى من المنزل وداع الشهيد كان من أصعب اللحظات التى مرت علىّ، لذا تذكرتهم وتذكرت كيف كنا نحرص على تزيين المنزل وشراء فانوس رمضان فى هذا التوقيت من كل عام، وأعتبر المرضى هم عائلتى الثانية، وأفرح بشدة حين تتحول نتائج عينة أحد المصابين من إيجابية إلى سلبية، وأحزن لوفاة البعض».



وتذكر العديد من اللحظات الصعبة التى مرت عليه فى المستشفى بسبب القرب من المرضى واعتبارهم من أفراد عائلته، قائلًا إن حالة داخل المستشفى توفيت فى أول أيام رمضان، فبكى أفراد الطاقم الطبى عليها بكاءً شديدًا، وشارك بعضهم فى تجهيز الجثمان، وأداء صلاة الجنازة عليه، ثم سلموه إلى ذويه، مضيفًا: «لا أستطيع نسيان ذلك الموقف وتأثر الفريق الطبى كله به».



عتاب بهنسى: أفطر فى غرفتى.. والحمد لله راضية

«رغم قضائى أول أيام شهر رمضان الكريم بعيدًا عن أسرتى، وانتظارى بفارغ الصبر اللحظة التى تجمعنى بكل أحبابى مرة أخرى، لكنى سعيدة جدًا بالعمل داخل المستشفى، لأن رعاية المرضى مقدمة على أى شىء آخر».. بهذه العبارة لخصت عتاب منصور بهنسى، أحد أفراد طاقم التمريض فى مستشفى بلطيم بكفرالشيخ، التضحية التى تقدمها فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.

وقالت «عتاب» وهى من كفرالشيخ: «تناول الإفطار فى اليوم الأول من رمضان مع أسرتى أمر مقدس بالنسبة لى، لكن هذا لا يمنعنى من تأدية واجبى كممرضة ملتزمة برعاية المرضى ومساعدتهم للوصول إلى مرحلة الشفاء التام، إلى جانب وقوفى بجانب الدولة وبذل قصارى جهدى للعبور بها إلى بر الأمان، فجميع الممرضات والأطباء أبطال ولن يخيبوا ظن الوطن فيهم».

وأشارت إلى أنهم فى كثير من الأحيان يضطرون إلى تأخير تناول وجبة الإفطار إلى ما بعد المغرب بفترة ليست بالقصيرة، أو لا يجدون الوقت الكافى لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر، معقبة: «هذه أمور تحدث كثيرًا فى مهنتنا، لكنى أشعر بالرضا لأننى أؤدى واجبى تجاه الوطن والمجتمع».

وكشفت عن أنها الفتاة الوحيدة الموجودة ضمن فريق التمريض داخل مستشفى العزل المخصص لعلاج مصابى «كورونا»، لذلك تتناول وجبتى السحور والإفطار داخل غُرفتها بمفردها، مختتمة: «وجودى فى المستشفى بعيدًا عن والدتى وأسرتى أمر صعب، لكن الظروف أكبر منّا جميعًا، وأتمنى من الله الشفاء للمصابين وانتهاء هذه الأزمة سريعًا».





يوسف عامر: نتناول وجباتنا بالتناوب لاستمرار رعاية المصابين

طمأن الدكتور يوسف عصام عامر، إخصائى باطنة فى مستشفى بلطيم بكفرالشيخ، الشعب المصرى على أوضاع الأطباء داخل مستشفيات العزل، خلال شهر رمضان، قائلًا: «نحن هنا جيش مصر الأبيض، يملأنا الحماس ومستعدون للتضحية بأرواحنا حتى تسيطر مصر على وباء كورونا، وسنظل مرابطين أمام أسرة المرضى حتى يتعافوا بإذن الله».

وقال «عامر»: «لم أفكر فى طقوس شهر رمضان الكريم، والتجمعات الأسرية التى نشهدها واعتدنا عليها منذ سنوات طويلة، بل شغلنى بكل صدق الالتزام بواجبى تجاه أسرتنا الكبيرة، الشعب المصرى، وأؤكد أننا واثقون من قدرتنا على هزيمة الفيروس دون أدنى شك».

وأوضح أن العمل داخل «بلطيم» وغيره من مستشفيات العزل، فى رمضان، يكون عبر تقسيم الأطباء فى كل مستشفى إلى مجموعات تعمل بالتناوب، حتى يتمكن الجميع من تناول وجبتى الإفطار والسحور، بالتزامن مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للمرضى، مشددًا على أنه يتم الالتزام بكل الإجراءات الوقائية عند تناول وجبة الإفطار التى تتضمن لحومًا، والسحور المكونة من الفول والجبن.

وأضاف: «جميع الأطباء يرون العمل داخل مستشفيات العزل فى رمضان بمثابة بطولة حقيقية لها أجرها عند الله، ومن الأعمال المُشرّفة، وسنستمر فى جهودنا حتى نتجاوز هذه الأزمة ونَرُد المصابين إلى أُسرهم وأحبابهم، ولا تهمنا الغربة رغم صعوبتها».

واختتم: «أحلم بأن أعود لأهلى منتصرًا على الفيروس، لننعم بالأمان وليحضن كل أب ابنه وهو مطمئن، وأعد بالاستمرار فى بذل قصارى الجهد أنا وكل أعضاء الطاقم الطبى حتى الانتهاء من أزمة كورونا بشكل نهائى، وإبعاد ذلك الوباء القاتل عن كل أبناء الشعب المصرى».





عمرو رمضان: مريض قالى: «ممكن أقضى أول يوم مع أسرتى وأرجع تانى؟»

على غير العادة التى يحرص عليها بشكل سنوى، قضى الدكتور عمرو رمضان، إخصائى الباطنة فى مستشفى بلطيم بكفرالشيخ، أول أيام شهر رمضان بعيدًا عن أسرته، واكتفى بالاتصال بهم تليفونيًا لتهنئتهم بحلول الشهر المعظم وطمأنتهم على أحواله، واعدًا إياهم بأن يجتمعوا قريبًا على طاولة واحدة، بعد القضاء على «كورونا».

وبأسى واضح، قال «رمضان»: «عادة كنت أتناول وجبة الإفطار مع أسرتى فى اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وهو طقس مقدس بالنسبة لى، لكن الأكثر قدسية حاليًا هو إنقاذ مرضى فيروس كورونا، لأنه واجب وطنى».

لذلك حرص إخصائى الباطنة على أن يوضح لأسرته مقتضيات مهنته، وأنه لا يمكنه التنصل من واجبه تجاه مصر، ووعدهم بالعمل هو وزملاؤه على حماية جميع المصريين بأرواحهم، مشددًا فى حديثه معهم على أن الإصابة بفيروس «كورونا» أمر قدرى بيد الله عز وجل، وأن «جيش مصر الأبيض» قادر على عبور تلك الأزمة.



وبعد التسليم بالأمر الواقع إيمانًا منه بدوره وقدسية مهنته، قضى «رمضان» اليوم الأول من شهر رمضان داخل المستشفى، وحسب ما قاله: «لم يتغير الوضع كثيرًا، وحرص وزملاؤه على تهنئة المرضى وجميع العاملين بحلول الشهر الكريم، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وفقًا للبروتوكول الذى أعدته وزارة الصحة والسكان».

وأضاف: «يتم تقديم الطعام والشراب للمرضى فى غرف مكيفة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ومحاولة دعم المرضى معنويًا، فنحن نشعر بما يشعرون به، ونحلم بأن تجمعنا وتجمعهم سفرة مع أسرنا وأسرهم مرة أخرى بعد القضاء على فيروس كورونا».

وكشف عن أن أحد المرضى الموجودين فى المستشفى استفسر منه بصدق وكل عفوية حول إمكانية الخروج لمشاهدة أبنائه وهم يتناولون فطار اليوم الأول من رمضان، ثم العودة إلى المستشفى مرة أخرى، لكنه أوضح له أن ذلك يشكل خطرًا عليه وعليهم.

وطمأن إخصائى الباطنة فى مستشفى بلطيم المصريين بأن جميع الأطباء على قلب رجل واحد، ويعملون ليلًا ونهارًا حتى تنتصر مصر على الوباء، ويعود الأمان إلى منازل المصريين وشوارعهم مرة أخرى.





محمد سلامة: ضحيت بالشهر الوحيد الذى يجمعنى بعائلتى

قال الدكتور محمد سلامة، إخصائى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى بلطيم، إن الأطباء عاشوا فترات قاسية خلال الفترة الماضية، لكن ما يهون من كل الجهد المبذول إيمانهم بأن عملهم بطولى لحماية أهالينا من وباء قاتل ضرب كل العالم.

وأضاف: «من الأمور الصعبة التى واجهتها منذ عملى فى المستشفى قضاء اليوم الأول من رمضان بعيدًا عن أسرتى، رغم أنه الشهر الوحيد الذى يجمعنى معهم، لانشغالى الدائم فى عملى بمهنة الطب».

وكشف عن أن أفراد الطاقم الطبى فى المستشفى يقسمون أنفسهم إلى مجموعات فى الإفطار والسحور، بحيث تتناول مجموعة الوجبات الخاصة بها، فيما تستمر أخرى فى تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وذلك للحرص على استمرار خدمة المصابين بالفيروس ومتابعة حالاتهم، مع منع وجود تجمعات كبيرة عند تناول الإفطار أو السحور.

وتابع: «لا نُفكّر فى تناول الفطار مع أسرنا بقدر ما نُفكّر فى المرضىَ وكيف نقدّم لهم العلاج والرعاية الآمنة، ومستمرون فى عملنا بمستشفيات العزل وبذل قصارى جهدنا لأجلهم، ونؤمن بأن ذلك عمل إنسانى يرتقى إلى أعلى درجات الإيمان».





محمد عبدالعاطى:«بتسحر فول وجبنة» وعملى «ثوابه كبير»

هذا هو أول رمضان يقضيه محمد إبراهيم عبدالعاطى، الملتحق مؤخرًا للعمل فى قسم التمريض بمستشفى بلطيم، بعيدًا عن أهله، حيث لا يمكنه مغادرة مقر عمله فى رعاية مرضى فيروس «كورونا المستجد».

وقال «عبدالعاطى» إنه لم يكن يتوقع أن يقضى أول رمضان يمر عليه بعد تعيينه بعيدًا عن أهله، وأن يتم ندبه للعمل فى أحد مستشفيات عزل وعلاج مصابى «كورونا»، معتبرًا أن فى ذلك «فضل كبير وثواب عند الله».

وأضاف: «سحور الليلة الأولى داخل مستشفى العزل جعلتنا نشتاق كثيرًا إلى أهالينا، خاصة أن اليوم الأول يكون بمثابة عيد عند الجميع، لأنه يجمع بين الحاضر والغائب على مائدة واحدة».

ورغم حزنه الكبير لبعده عن أسرته بسبب الظروف التى تمر بها البلاد فى مواجهة «كورونا»، فإنه لا يشعر «عبدالعاطى» بأى حزن، لأنه يعتبر وجوده داخل مستشفى العزل وخدمة المصابين بفيروس «كورونا» ورعايتهم لحين تماثلهم للشفاء «عمل إنسانى كبير».



وعن طريقة العمل فى رمضان، قال: «يتم التنسيق بين الأطقم الطبية بخصوص مواعيد الراحة والعمل، وتوزيع الأفراد على مجموعات، لنتناول وجبتى السحور والإفطار بالتناوب، منعًا لأى تجمعات ولضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية».



وأضاف: «أول يوم اتجمّعنا مع بعض واتسحرنا فول وجبنة، وفى الإفطار نظمنا وقتنا، فريق يطلع يفطر وفريق يقعد بجانب المرضى لغاية ما ييجى الفريق الأولانى»، مشيرًا إلى أن وجبتى السحور والإفطار يوفرهما المستشفى، ومختتمًا: «الجميع يتمنى العودة لأسرهم منتصرين على كورونا ليهنأ الجميع بالأمن».



بينما قضى معظم المصريين أول أيام شهر رمضان المبارك مع أسرهم فى منازلهم، حيث التف كل منهم حول زوجته وأطفاله لتناول الإفطار والسحور، كان الأمر مختلفًا بالنسبة لأطباء وممرضى مستشفيات عزل وعلاج مصابى فيروس «كورونا»، الذين قضوا أول أيام الشهر الفضيل، والأيام التالية، فى خدمة المرضى بعيدًا عن أسرهم ومنازلهم.