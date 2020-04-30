وكيل «تعليم دمياط»: إحالة معلم للتحقيق بسبب بيع الأبحاث للطلاب

أحال عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، معلم بإدارة السرو التعليمية للتحقيق، وذلك لقيامه ببيع الأبحاث للطلاب.وحذر عثمان، في تصريحات صحفية له، من بيع مشروعات البحث المقررة على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، مشيرا إلى أن هؤلاء يخربون نظام التعليم، مشددا على عمل إجراءات إضافية للطلاب الذين يثبت شراؤهم للأبحاث مثل إجراء اختبارات تحريرية لهم.