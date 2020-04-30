كهربا يتوعد رامز جلال: «قسما بالله هموتك»





شاهد محمود كهربا فى حلقة رامز مجنون رسمي





تعرض الكابتن محمود كهرباء لاعب النادي الأهلي، لصدمة بعد رؤية رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» ويتم تصويره في دبي.وطلب كهربا من رامز أنه يفكه من الكرسي، وهو يصرخ: «وربنا ماهسيبك متهزرش معايا»، ومع محاولة رامز رش شعر كهربا بالألوان، توعده بالانتقام، قائلا: «وربنا هموتك، قسما بالله هأموتك، مبحبش الهزار».وارتفعت صرخات كهربا محاولا منع رامز من رش شعره بالألوان، وقال: «مش هسيب حقي، هتفك دلوقتي».وعن شجاره مع طارق حامد في المباراة الأخيرة، قال: «طارق حامد هو اللي شتمني، دخل عليا جامد بقوله بالراحة يا طارق شتمني».واستعان رامز جلال بالإعلامية والفنانة اليمنية أروى للإيقاع بضيوف برنامجه الذي يختلف عن الأعوام الماضية، حيث يظهر وينفذ مقالبه في جمهوره دون تخفٍّ أو ماسكات.