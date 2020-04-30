المغرب: ارتفاع إصابات كورونا لـ4423 و170 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، إلى 4423 حالة حتى اليوم، بعد تسجيل 102 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي إنه تم تسجيل حالتي وفاة أيضًا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 170 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى ارتفاع حالات الشفاء إلى 984 حالة، بعد تسجيل 56 حالة شفاء من كورونا خلال آخر 24 ساعة.