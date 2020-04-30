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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 م
حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
حسين العمدة
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هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بعيدهم، الموافق 1 مايو، مؤكدًا أنهم أمل مصر في تحقيق الآمال والطموحات ورفع شعار صنع في مصر.

وقال الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، في بيان، إن عمال مصر هم الساعد الأول لعملية التنمية التي تقوم وتزدهر حاليًا من أجل بناء مستقبل واعد، والركيزة الأساسية للعمل والإنتاج ويمثلون عمود الاقتصاد القومي في مسيرة العمل والعطاء ولهم مساهمات كبيرة في بناء مصر الحديثة، خاصة في المشاريع القومية التي بدأ بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ولايته الأولى لرئاسة مصر ومستمرة حتى الآن.

وأضاف "رئيس الحزب"، في بيان له اليوم، إن عيد العمال يمثل رمزًا لنضال الحركة العمالية ويمثل لهم تتويجًا كل عام لمسيرة عطاء العامل المصري فى مختلف مجالات العمل، قائلًا: "نحن في انتظار المزيد من العمل والإنتاج ورفع شعار صنع في مصر، والعامل دائمًا يهدف لزيادة الإنتاج والذي يعود بالتالي على الدخل ليضمن حياة كريمة".

وأشاد الفريق الهريدي، بتوجيه الرئيس السيسي باتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمال في ظل الظروف الراهنة والوقوف بجانبهم، ومن أهم توجيهاته الارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال استهداف إقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين، وكذلك صرف منحة العمالة غير المنتظمة لدعمهم في أزمة فيروس كورونا.

وطالب الهريدي البرلمان بسرعة إقرار قانون العمل الجديد، وتوفير مظلة حماية متكاملة للعمال ومنع الممارسات التي كان يمارسها أصحاب الأعمال ضدهم، وأهمها الفصل التعسفي، واستمارة 6، وغيرها من المواد التي وقفت حائلًا دون استقرار العامل داخل مؤسسة العمل، جراء استخدام تلك النصوص ضده.

وأكد الهريدي، أهمية تضافر جميع الجهود لإنجاح كل التحركات الوطنية الهادفة ولم شمل العمال والوقوف بجانبهم لزيادة الإنتاج تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والعبور بمصر إلى بر الأمان وتحقيق نهضة شاملة لتقود مصر إلى مكانتها اللائقة بها بين الدول المتقدمة، وتوفر ملايين فرص العمل للشباب عصب الوطن.

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