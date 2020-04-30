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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الفلسطينية: 1242 إصابة و62 وفاة فى صفوف الجالية

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:22 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالة وفاة و14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، بين أبناء جالياتنا في عديد من الدول.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس - إن عدد الإصابات بالفيروس في صفوف جالياتنا حول العالم، ارتفع إلى 1242 إصابة، فيما سجلت 62 حالة وفاة، و478 حالة تعاف، مضيفة إن "سفاراتنا وبعثاتنا تتابع أوضاعهم الصحية والمعيشية، وتقدم لهم المساعدات اللازمة".

وأوضحت أن حالة الوفاة سجلت في روسيا، إضافة إلى حالتي تعافي، فيما أصيب 11 من أبناء الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث في فرنسا، وحالتا تعافي في النمسا.

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