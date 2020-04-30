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الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوري الجنوبية يأمر بمراجعة تدابير السلامة للحرائق

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:21 م
مون جيه إن
مون جيه إن
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أمر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" المسؤولين بدراسة سبب عدم نجاح إجراءات السلامة من الحرائق، حسبما قال المتحدث باسمه، بعد يوم من حريق في مستودع أدى إلى مقتل 38 شخصًا على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "مون" أدلى بهذه التصريحات أثناء رئاسته لاجتماع طارئ مع كبير مستشاريه وكبار الوزراء الآخرين فى مركز إدارة الأزمات فى المكتب الرئاسي "تشونج واديه"، لمناقشة حريق المستودع الذي وقع أمس الأربعاء فى إيتشون، على بعد حوالي 50 كيلومترا جنوب سول.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة "كانج مين-سيوك" عن "مون" قوله "لقد تم تعزيز إجراءات السلامة من الحرائق منذ تولي إدارتي الحكم، ونحتاج إلى النظر في سبب عدم تنفيذها في مكان الحادث".
وقال "مون" خلال الاجتماع في مركز إدارة الأزمات، المعروف أيضا باسم "قبو تشونج واديه": "نحن بحاجة إلى البحث عن تدابير السلامة من الحريق وطرق تنفيذها للتأكد من عدم تكرار الحوادث المماثلة مرة أخرى".

وقد عقد مون اجتماع أزمة مماثلًا ليلة الأربعاء.

واجتاح الحريق -الذي أدى إلى إصابة عشرة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة- مبنى من أربعة طوابق قيد الانشاء بعد ظهر الاربعاء، وتم إخماده بعد خمس ساعات.

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