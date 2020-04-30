رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رؤساء حكومات لبنانية سابقة: لابد من ترميم العلاقات العربية والدولية

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:19 م
الحريري
الحريري
أ ش أ
طباعة
دعا الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية، السلطة السياسية القائمة للمسارعة إلى ترميم علاقات لبنان العربية والدولية عبر التأكيد على النأي بالدولة اللبنانية والحكومة عن أي صراعات أو محاور إقليمية ودولية، تجنبا لمزيد من التداعيات السلبية على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية، واستعادةً لثقة المواطنين والمجتمعين العربي والدولي.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أصدره اليوم الرؤساء السابقون للحكومات سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، تعقيبا على تطورات الوضع في لبنان.

وأشاروا إلى أن لبنان يمر بأزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية ومعيشية عميقة، تنذر بخطر انفجار مجتمعي، على نحو يتطلب من السلطة السياسية، العودة إلى احترام الدستور والقوانين وما تقتضيه مصلحة الدولة اللبنانية.

وطالب الرؤساء السابقون للحكومات، باعتماد توجه لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدين أنه يعد المؤسسة الدولية الوحيدة التي أصبح يعتمدها ويركن إليها المجتمع الدولي، وذلك لإضفاء المصداقية اللازمة على أي خطة اقتصادية تلتزم بها الدولة اللبنانية.

وشددوا على وجوب اعتماد الإصلاحات والابتعاد عن افتعال معارك سياسية "لن تؤدي الا لمزيد من الاحتقان والتوتر في البلاد، وإلى تبديد الموارد وفرص الخروج من المآزق المنهالة على لبنان".

وأضافوا: "كما يجب التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من نظام ديمقراطي برلماني إلى نظام رئاسي، وكذلك التوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة، والعودة الى الالتزام بمبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، واحترام استقلالية القضاء، والالتزام بمبادئ اتفاق الطائف القائم على العيش المشترك، واحترام الدستور".

وأكد الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية ضرورة تمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها وضبط وارداتها، وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة والجدارة والاستحقاق في شغل المناصب في إدارات الدولة ومؤسساتها، واعتماد قواعد المساءلة والمحاسبة المؤسسية على أساس الأداء.

وقالوا: "يتعين التوقف عن تحويل عنوان مكافحة الفساد إلى حملة انتقام وتصفية حسابات سياسية، والعمل على استعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالإدارة اللبنانية عبر مكافحة حقيقية نزيهة ومنزهة ومتجردة للفساد، ومن خلال إرساء دولة القانون الذي يطبق على الجميع من دون استثناء".

وشدد الرؤساء السابقون للحكومات على عدم قبولهم ما شهده لبنان خلال الأيام الأخيرة من عمليات تدمير وتخريب طالبت المؤسسات المصرفية والأنشطة التجارية والممتلكات الخاصة والعامة، ورفضهم القاطع التعرض للجيش والقوى الأمنية خلال الاحتجاجات الشعبية، مطالبين بإجراء تحقيقات للكشف عن الحقيقة في أحداث العنف.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف حالة طقس الأيام المقبلة

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

جامعة عين شمس توضح حقيقة امتناعها عن فصل أرملة «هشام عشماوي»

أبرزها عفو عيد الفطر.. 8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

موعد إجازة عيد العمال 2020 للقطاع العام والخاص

الصحة: 25% من الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تردد قنوات ON على النايل سات لمشاهدة مسلسلات رمضان ٢٠٢٠

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-4-2020 وموعد أذان المغرب

مقالات الرأي
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
حسين عثمان
"كورونا" حنين حسام
دعاء خليفة
الاختيار بين الجنة والنار
ماجد حبته
خيبة مرتزقة أردوغان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. 3 شعراء مصريين ضيوف صالون القاهرة الثقافى الدولى

«بسبب الحظر».. أدباء البرتغال يكتبون رواية جماعية لشغل أوقاتهم

ندوة افتراضية حول تحديات صناعة الكتاب في زمن الكورونا

بث مناظرة نجيب محفوظ مع الفرنسي كلود سيمون عبر يوتيوب هيئة الكتاب