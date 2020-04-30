وزير الصحة الأردني: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكد وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، عدم تسجيل إصابات محلية جديدة في الأردن بفيروس كورونا المستجد.وأوضح وزير الصحة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الخميس، أنه جرى رصد إصابة سائقي شاحنتين دخلا أراضي المملكة من إحدى الدول المجاورة، لافتا إلى شفاء 6 حالات مصابة بالفيروس كانت تتعالج بالمستشفيات الحكومية.وأشار إلى أن الوضع الوبائي في الأردن تحت السيطرة، في ظل عدم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس داخل المملكة، خلال الأيام القليلة الماضية، باستثناء عدد محدود لسائقي شاحنات قادمين عبر الحدود من الدول المجاورة.