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الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«خريجي الأزهر»: برامج يومية للطلاب الوافدين طوال شهر رمضان

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:18 م
خريجي الأزهر
خريجي الأزهر
أميرة العناني
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تقدم إدارة الوافدين بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر برنامج «صوت الوافدين» عادات وتقاليد، ويعرض بشكل يومي في تمام الثانية عشر مساءً خلال شهر رمضان المعظم على الصفحة الرئيسية للمنظمة على «فيس بوك».

ترصد الحلقات، التعرف على العادات والتقاليد المختلفة للشعوب من خلال اللقاء ببعض الطلاب الوافدين للدراسة في الأزهر والحديث معهم للتعرف عن قرب على هذه العادات والتقاليد، وكيف انتشر الإسلام في بلادهم بالحسنى وليس بالعنف.

وقال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن هذه الأنشطة تهدف لإبراز نقاط التلاقي بين الشعوب المختلفة والتعرف على ثقافاتهم، لإزالة أي حواجز بين الطلاب الوافدين بمختلف جنسياتهم.

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