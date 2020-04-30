أمريكا: 4 ملايين مطالبة بإعانات بطالة الأسبوع الماضى

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 84ر3 ملايين شخص مع استمرار التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".وأشارت البيانات التي نشرتها الوزارة اليوم الخميس إلى أنه رغم كون عدد المطالبات في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل جاءت في أدنى مستوى لها منذ 21 مارس، لكنها رفعت إجمالي مطالبات إعانة البطالة على مدى ستة أسابيع إلى 3ر30 مليون مطالبة في أسوأ أزمة بطالة تشهدها الولايات المتحدة على مدى تاريخها.وجاءت هذه البيانات الحديثة متجاوزة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بالولايات المتحدة حيث كانت توقعاتهم تدور حول 5ر3 ملايين مطالبة.وكانت تلك المطالبات قد سجلت رقما قياسيا حين وصلت إلى 87ر6 ملايين مطالبة في الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي ثم أخذت في التراجع أسبوعيا بعد ذلك.ويأتي الارتفاع الكبير في حجم البطالة بالولايات المتحدة في وقت تستمر فيها الجهود لاحتواء تداعيات تفشي وباء "كوفيد ـ 19" بالتزامن مع استعداد عدد من الولايات؛ للعودة إلى تشغيل عجلة الاقتصاد تدريجيا بعد توقف الكثير من المصالح والبنية التحتية عن العمل في إطار تدابير الوقاية من مزيد من انتشار الفيروس.