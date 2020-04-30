رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية: سنطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولى

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:15 م
حسان دياب،
حسان دياب،
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية.

وأشار دياب إلى أن الخطة تنطوي على "خريطة طريق" واضحة لإدارة المالية العامة، معتبرا أن لبنان بدأ اليوم السير في الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة.

وأشار إلى أن الخطة حددت أهدافا على مدى خمس سنوات بانحسار العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5%، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب الـ 12 مليار دولار، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.

وأضاف: "توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفا مركزيا وبنوك، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دُفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات المالية، وأيضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".

وتطرق رئيس الحكومة إلى أعمال الشغب والتخريب التي يشهدها لبنان منذ أيام على خلفية الاحتجاجات التي تجددت اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية، قائلا: "لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي".

موضوعات متعلقة

«MBC»: قرار «الإعلاميين» بحظر ظهور رامز جلال لا ينطبق علينا

أبرزها عفو عيد الفطر.. 8 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

الاستخبارات الأمريكية: كورونا لم يصنعه الإنسان

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

«تاريخه أسود».. رامز جلال يصف كهربا بالبلطجى

الصحة: 12 وفاة و269 إصابة جديدة بكورونا

موعد إجازة عيد العمال 2020 للقطاع العام والخاص

الصحة: 25% من الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفيات العزل

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

دراسة أمريكية: الخلل الأسري يسبب مشاكل صحية بالخمسينات من العمر

منوعات

تيك توك يطلق تحديًا للخير خلال رمضان بمشاركة المستخدمين وأشهر الشيفات

المعهد الألماني: المعامل تزيد قدراتها لإجراء اختبار كورونا

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 30-4-2020 وموعد أذان المغرب

زلزال بقوة 5.2 يضرب اليابان

مقالات الرأي
ماجد حبته
احتفالًا بذكرى انتحار جوبلز!
حسين عثمان
"كورونا" حنين حسام
دعاء خليفة
الاختيار بين الجنة والنار
ماجد حبته
خيبة مرتزقة أردوغان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. 3 شعراء مصريين ضيوف صالون القاهرة الثقافى الدولى

«بسبب الحظر».. أدباء البرتغال يكتبون رواية جماعية لشغل أوقاتهم

ندوة افتراضية حول تحديات صناعة الكتاب في زمن الكورونا

بث مناظرة نجيب محفوظ مع الفرنسي كلود سيمون عبر يوتيوب هيئة الكتاب