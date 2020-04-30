رئيس الحكومة اللبنانية: سنطلب برنامج دعم من صندوق النقد الدولى

قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، إن الدولة أصبحت تمتلك للمرة الأولى في تاريخها خطة مالية مكتملة ومتكاملة، تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت لبنان إلى حالة الانهيار الحالية.وأشار دياب إلى أن الخطة تنطوي على "خريطة طريق" واضحة لإدارة المالية العامة، معتبرا أن لبنان بدأ اليوم السير في الطريق الصحيح للخروج من أزمته المالية العميقة.وأشار إلى أن الخطة حددت أهدافا على مدى خمس سنوات بانحسار العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5%، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب الـ 12 مليار دولار، والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022، واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.وأضاف: "توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفا مركزيا وبنوك، لكي نعاود الانطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء. نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دُفعت، ومن الذين جنوا أرباحا من الهندسات المالية، وأيضا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام".وتطرق رئيس الحكومة إلى أعمال الشغب والتخريب التي يشهدها لبنان منذ أيام على خلفية الاحتجاجات التي تجددت اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية، قائلا: "لا يمكن لعاقل أن يلوم الناس على صرختهم من الوجع الاجتماعي".