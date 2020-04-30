جونسون: نطور لقاح كورونا والأسوأ لم يأت بعد

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، أن العمل جار لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكنهم لا يعرفون متى سيحدث ذلك الأمر.وقال جونسون في مؤتمر صحفي بشأن تطورات فيروس كورونا، إن بريطانيا ستتجاوز ذروة انتشار الوباء لكن السيناريو الأسوأ لم يحدث بعد وذلك وفق شبكة "سكاي نيوز".وأوضح جونسون أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا بلغت 26711 وفاة حتى اليوم، مشددا على أن الجميع مسئول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا.وأضاف رئيس الوزراء البريطاني "أمامنا تحديات لم تشهدها المملكة المتحدة من قبل بسبب كورونا".وكشف جونسون عن أن عدد المرضى الذي يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا بدأ يتراجع في بريطانيا.يذكر أن جونسون أصيب في وقت سابق بالوباء إلا أنه تعافى منه مؤخرا وعاد لعمله رسميا.