«صيدلة حلوان» تقدم 6 أطعمة تساعد على زيادة المناعة في رمضان

قدمت كلية الصيدلة جامعة حلوان، نصيحة جديدة حول سبل زيادة المناعة، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.وتتضمن نصيحة اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته الدكتورة هناء عطية بكلية الصيدلة جامعة حلوان مجموعة من الأطعمة التي تسهم في زيادة المناعة وهي كالآتي:- التمر: حيث يحتوي على بعض الفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادة للاكسدة وتحسين الجهاز المناعي.-الحليب: حليب الأبقار له القدرة على مقاومة أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية والربو.- الدجاج والديك الرومي: غني بفيتامين B6 والذي يساعد على تكوين خلايا الدم.-الزبادي: خاصة في وجبه السحور يحتوي على الكالسيوم واليود وفيتامين د، ب.- الشوفان: يمكن مزجه مع الحليب أو الزبادي ويعمل كمادة مضادة للفيروسات.- بعض المأكولات بها مضادات للأكسدة مثل السبانخ، الثوم، البروكلي، الكركم، الفلفل الأحمر.