«صفر» إصابات بكورونا في فلسطين والإجمالي يستقر عند 507

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، عدم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وعدد الإصابات يستقر عند 507.وأكدت وزيرة الصحة - في إيجاز صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم - تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 100 حالة.ولفتت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت - حتى الآن - بلغ 32 ألفا و200 فحص، وعدد الخاضعين للحجر الصحي المنزلي بإشراف من وزارة الصحة بلغ 12 ألفا و950 مواطنا بعد إضافة 194 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي أنهت فترة الحجر المنزلي 35 ألفا و590 حالة.من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم إن لجنة الطوارئ الوطنية برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، ستقيّم آخر التطورات بشأن انتشار الوباء في فلسطين، وعلى ضوء التقييم ترفع التوصيات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتخذ القرارات بشأن حالة الطوارئ.وأكد أن الحكومة تعمل على أساس التوازن بين الإجراءات الصحية الوقائية وتحريك عجلة الاقتصاد واستئناف العمل في عدة قطاعات، مشيرا إلى أن الخطوات المدروسة التي اتخذت في هذا الجانب راعت أن صحة المواطنين هي الأهم.