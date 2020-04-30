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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الجمعية الشرعية: 176 ألف شنطة على الأيتام وذوي الاحتياجات بـ39 مليونا

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:11 م
مصطفى إسماعيل
مصطفى إسماعيل
أميرة العناني
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وزعت الجمعية الشرعية الرئيسية، أكثر من 176 ألف شنطة رمضانية بتكلفة تقترب من 39 مليون جنيه، على جميع المحافظات بمكاتب ولجان وفروع الجمعية على مستوى الجمهورية، إسهامًا منها في التخفيف عن كاهل غير القادرين وإدخال البهجة بالشهر الكريم.

وصرح مصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، بأنه في إطار حرص الجمعية على إدخال السرور والبهجة على أبنائها من الأيتام، وطلاب العلم، والفقراء، وذوي الاحتياجات، تم تكليف مشرفي الجمعية بالمحافظات، بتوصيل عطاء رمضان لهذا العام إلى بيوت المستحقين له، من دون أن يسمح بأي تزاحم على أبواب الفروع وغيرها، وكذا أماكن توزيع لحوم العطاء لمستحقيها؛ تفاديًا للإصابة بالفيروس.

وأوضح إسماعيل أن فلسفة الجمعية الشرعية في عطاء رمضان، هي ضمان أن يصل لكل يتيم، وفقير، ومحتاج العطاء على مستوى الجمهورية؛ بناء على قاعدة بيانات، قائلًا: "على سبيل المثال لدينا 225 ألف طفل يتيم إضافة إلى أمهاتهم، وهناك شريحة طالب العلم وأمهاتهم؛ ونهدف من ذلك إدخال السرور على هذه الشرائح وتقديم يد العون لهم".

ولفت الأمين العام للجمعية الشرعية، إلى أن حجم العطاء هذا العام بلغ 176358 شنطة، بتكلفة 38776774 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الجمعية تدعم هذا العطاء بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وذكر أن الشنطة تحتوي على 10 أصناف تتكون من: ( 1 كيلو لحم 3 كيلو سكر، 3 كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، 2 زجاجة زيت، 1 كيلو عدس، 1 كيلو لوبيا، 1 كيلو سمنة، 1 كيلو بلح، ثمن كيلو شاي)، وتبلغ زنة الشنطة الواحدة 15.125كيلو جرام.

وأشار إلى أن الجديد في عطاء هذا العام توزيع لحوم مع المواد التموينية، وعلى الرغم من صعوبة التنقل، في ظل الإجراءات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا، فقد تم التسليم في وقت قياسي، مع اتباع الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوي والتسليم لمنزل كل مستفيد.

وأكد أنه التزامًا بتوصية إدارة أزمات الجمعية، ومراعاة للظروف الاقتصادية للفئات غير القادرة تم التوزيع مبكرًا عن كل عام.

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