كوريا الجنوبية: لا إصابات محلية جديدة بكورونا منذ 29 فبراير

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية لم تسجل، اليوم الخميس، أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ أن بلغ التفشي لديها ذروته في 29 من فبراير.وأعلنت المراكز الكورية عن رصد أربع حالات جديدة جميعها لأشخاص قادمين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 10765.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.