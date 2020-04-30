«تسلا» الأمريكية تسجل أرباحا بـ16 مليون دولار فى الربع الأول

سجلت شركة إنتاج السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" أرباحا في الربع الأول، رغم جائحة فيروس كورونا، حسبما أعلنت الشركة، الخميس.وحققت الشركة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، أرباحًا قيمتها 16 مليون دولار، رغم توقعات محللين بتسجيل خسائر.وزادت الشركة من مبيعاتها بنسبة 32% أثناء ربعها الثالث على التوالي الذي تحقق فيه أرباح، إلى نحو ستة مليارات دولارات.وخلال الفترة نفسها من العام الماضي، سجلت تسلا خسائر بـ702 مليون دولار.ووضعت تسلا لنفسها هدفا بتسليم أكثر من 500 ألف سيارة هذا العام، مقارنة بـ367 ألفا و500 العام الماضي.وارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 10% مع إغلاق التداول.وقررت شركة "تسلا" الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، خفض أجور موظفيها بما يصل إلى 30% اعتبارًا من 13 أبريل من الشهر الجاري، في إطار إجراءات الحد من النفقات بسبب الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسب مذكرة داخلية للشركة أوردتها شبكة "سي إن إن" على موقعها الإلكتروني، تقرر خفض أجور نواب الرئيس فما فوق في الولايات المتحدة بنسبة 30%، وأجور المديرين بنسبة 20%، وأجور باقي الموظفين بنسبة 10%، كما سيتم خفض أجور العاملين خارج الولايات المتحدة بنفس النسب.