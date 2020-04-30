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الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النرويج تقرّر خفض إنتاجها النفطى حتى نهاية العام

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:43 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت النرويج، اليوم الخميس، أنّها ستخفّض إنتاجها من النفط حتى نهاية العام للمساعدة في استقرار أسعار الذهب الأسود التي تدهورت بفعل الفائض في العرض وتراجع الطلب من جراء وباء "كوفيد-19" الذي اجتاح العالم.

وقالت وزارة النفط والطاقة النرويجية، في بيان، إنّه سيتم خفض الإنتاج بمعدّل 250 ألف برميل يوميًا في يونيو وبمعدّل 134 ألف برميل خلال الفترة المتبقية من العام، مضيفه أنها سترجىء أيضًا إدخال عدة حقول جديدة إلى دورة الإنتاج، مشيرًا إلى أنه بحلول شهر ديسمبر سيصل الخفض إلى 300 ألف برميل برميل يوميًا.

وسيبلغ إجمالي الإنتاج في يونيو 1.609 مليون برميل يوميًا، ليرتفع إلى 1.725 مليون برميل في النصف الثاني من العام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتّفقت منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" مع شركائها من خارج المنظمة، وفي مقدّمها روسيا، على خفض الإنتاج بمعدل 10 ملايين برميل يوميًا بعد تدهور الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 20 عامَا.

وقالت وزيرة الطاقة تينا برو، في البيان، إنّ الوضع في أسواق النفط "غير مسبوق" والاستقرار يصبّ في صالح الجميع سواء أكانوا منتجين أم مستهلكين، مضيفة أنّ النروج أشارت سابقًا إلى أنّها ستخفض إنتاجها في حال أقدمت العديد من الدول النفطية الكبرى على ذلك.

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