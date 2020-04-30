رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: لا أصدق استطلاعات الرأى لتقدم بايدن فى سباق الرئاسة

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:40 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ذلك وفقا لما ذكر في حواره مع وكالة "رويترز".

وقال الرئيس الأمريكي أثناء المقابلة التي أجريت في المكتب البيضاوي، إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعامله مع جائحة فيروس كورونا، ولا يصدق استطلاعات الرأي، مضيفًا: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلًا غير كفؤ".

وانتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما.

وأظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز إبسوس" هذا الأسبوع أن 44 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات 9 نوفمبر، بينما قال 40 % إنهم سيدعمون ترامب.

كان استطلاع لـ"رويترز إبسوس" في الآونة الأخيرة في ثلاث ولايات مرجحة رئيسية هي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا قد منح بايدن تفوقا على الرئيس بنسبة 45 % مقابل 39 %.

وكان انتصار ترامب في تلك الولايات في انتخابات عام 2016 قد دفعه للوصول إلى البيت الأبيض.

موضوعات متعلقة

جامعة الأزهر تكشف حقيقة التوصل لعقار يعالج كورونا

مسلسل البرنس الحلقة 5 .. خطط شيطانية للحصول على الميراث

«MBC»: قرار «الإعلاميين» بحظر ظهور رامز جلال لا ينطبق علينا

الصحة: 25% من الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفيات العزل

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد العمال 2020 للقطاع العام والخاص

الصحة: 25% من الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفيات العزل

جامعة الأزهر تكشف حقيقة التوصل لعقار يعالج كورونا

«MBC»: قرار «الإعلاميين» بحظر ظهور رامز جلال لا ينطبق علينا

إنفوجراف

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

image description

ساعات الصيام وموعد إفطار أول أيام رمضان (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

شاهد تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة الرابعة 4.. ميادين مصر

الصحة

خبير أمريكى يُبشر بعلاج واعد لفيروس كورونا

خبراء صحة يجدون تفسيرًا للغز النتائج الإيجابية لبعض المتعافين من كورونا

نتائج اختبارات كورونا تظهر إيجابية للمرة الثانية بسبب بقايا الفيروس «غير الحية»

«دي إتش ال» اكسبرس مصر تشارك بمبادرة توصيل الأدوية لمريضات السرطان بمؤسسة بهية

منوعات

انجلترا: الشرطة تريد صلاحية إلغاء الموسم الرياضى بسبب كورونا

أمريكا تدرب كلاب «لابرادور» لاكتشاف المصابين بكورونا

تردد قناة طيور الجنة 2020 على نايل سات الجديد

الجزائر تمدد تعليق المنافسات الرياضية لـ14 مايو

مقالات الرأي
ماجد حبته
خيبة مرتزقة أردوغان!
خالد عكاشة
الارض المشتعلة: فى الغرب الليبى.. ماذا يجري هناك؟
صفوت البياضي
السجن الاختياري تجربة يخوضها كثيرون
جلال حمام
((كورونا)) يعيد رسم خارطة العالم
المزيد

الثقافة

«اتحاد الناشرين» يدرس 7 مقترحات إعلامية فى اجتماع اليوم

طرح «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» للتحميل مجانًا عبر بوابة «الثقافة»

«سر الصبية» ترصد رحلة أسرة سورية بسيطة أحلامها عادية

غدًا.. الإطلاق الرسمي لمبادرة الإيسيسكو «المجتمعات التى نريد»