ترامب: لا أصدق استطلاعات الرأى لتقدم بايدن فى سباق الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يصدق استطلاعات الرأي التي تظهر أن منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي، يتقدم في سباق انتخابات 2020، ذلك وفقا لما ذكر في حواره مع وكالة "رويترز".وقال الرئيس الأمريكي أثناء المقابلة التي أجريت في المكتب البيضاوي، إنه لا يتوقع أن تكون الانتخابات استفتاء على تعامله مع جائحة فيروس كورونا، ولا يصدق استطلاعات الرأي، مضيفًا: "أعتقد أن شعب هذا البلد ذكي ولا أظن أنهم سيؤيدون رجلًا غير كفؤ".وانتقد ترامب سجل بايدن على مدى عقود كعضو بمجلس الشيوخ وكنائب للرئيس باراك أوباما.وأظهر استطلاع للرأي لـ"رويترز إبسوس" هذا الأسبوع أن 44 % من الناخبين المسجلين قالوا إنهم سيؤيدون بايدن في انتخابات 9 نوفمبر، بينما قال 40 % إنهم سيدعمون ترامب.كان استطلاع لـ"رويترز إبسوس" في الآونة الأخيرة في ثلاث ولايات مرجحة رئيسية هي ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا قد منح بايدن تفوقا على الرئيس بنسبة 45 % مقابل 39 %.وكان انتصار ترامب في تلك الولايات في انتخابات عام 2016 قد دفعه للوصول إلى البيت الأبيض.