الصين: 4 إصابات إضافية بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية عن السلطات الصحية الصينية، أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة، مضيفة أن حالات الإصابة الأحدث جميعها لوافدين.وبذلك ترتفع حصيلة إصابات كورونا في الصين إلى 82862 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4633 بنهاية 26 أبريل، من بينها حالة وفاة أخرى في بكين لم يتم حسابها من قبل.