المؤشر نيكى يفتح مرتفعا 1.69%

ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.وزاد نيكي 1.69 % إلى 20105.68 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.48 % ليسجل 1470.57 نقطة.وهبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية الثلاثاء الماضي.وانخفض نيكي 0.04 % ليفتح على 19776.18 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 % ليسجل 1446.06 نقطة.وارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) المقرر في وقت لاحق من اليوم، وسط آمال بشأن مواصلة البنك تدابيره التحفيزية لمكافحة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، وبعث تطمينات بأن الوضع المالي للاقتصاد الأكبر عالميا لايزال تحت السيطرة.