تفشى كورونا فى أمريكا الأكثر حصدًا للأرواح من أى إنفلونزا منذ 1967

أظهر إحصاء لرويترز، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد تجاوز 60 ألفًا اليوم الخميس، وأن التفشي سيصبح قريبًا الأكثر حصدًا للأرواح من أي موسم للإنفلونزا منذ عام 1967.وأرتفع عدد المصابين بالولايات المتحدة الأمريكية حتي اللحظة إلى مليون و64.194، وعدد حالات الوفاه 61 الفًا و656 حالة، وعدد حالات المتعافيين 147.411.وكان أسوأ موسم للإنفلونزا مرت به البلاد في السنوات القليلة الماضية هو موسم 2017-2018 عندما توفي أكثر من 61 ألفًا بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.ووفقًا للمراكز الأمريكية فإن مواسم الإنفلونزا الأكثر حصدًا للأرواح على الإطلاق كانت في 1967 عندما مات حوالي 100 ألف أمريكي، وفي 1957 عندما مات 116 ألفًا، والإنفلونزا الإسبانية في 1918 عندما مات 675 ألفًا.وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا في العالم، وبلغ متوسط الوفيات اليومية في أبريل 2000 شخص جراء المرض التنفسي شديد العدوى «كوفيد-19»، بحسب إحصاء رويترز.وسجلت أول حالة وفاة في الولايات المتحدة في 29 فبراير لكن الفحوص الأخيرة في كاليفورنيا تشير إلى أن الوفاة الأولى ربما كانت في السادس من ذلك الشهر مع انتشار الفيروس لأسابيع سابقة عما كان يعتقد.