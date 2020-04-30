الصين: تتعاون بشكل نشط مع سوريا فى مكافحة كورونا

قال دبلوماسي صيني، اليوم الخميس، إن بلاده تتعاون مع سوريا "بشكل نشط" لمكافحة فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).وأوضح تشانج جون، ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في سوريا عبر الفيديو أن "أول دفعة من الإمدادات والمساعدات الطبية وصلت إلى سوريا منذ أسبوعين في دمشق"، مشيرا إلى أن الصين تولي اهتماما خاصا للوضع في سوريا وبخاصة تأثير فيروس كورونا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.وقال: "علمنا أن الحكومة السورية تتخذ تدابير نشطة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والنقل وإنتاج الغذاء والعديد من الجوانب الأخرى لمنع واحتواء تفشي الفيروس".وحسب موقع "وورلد ميتر"، سجلت سوريا 43 إصابة بالفيروس إلى جانب 3 وفيات.