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الخميس 30 أبريل 2020 الموافق 07 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مخبز يستخدم مياه الصرف فى التصنيع بالبحيرة (صور)

الخميس 30/أبريل/2020 - 04:08 ص
ضبط مخبز
ضبط مخبز
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، حملة مكبرة على المخابز والأفران، للتأكد من مطابقة المعروض للمواصفات من عدمه وضبط المخالفين والخارجين عن القوانين التموينية والتجارية.

وتشكلت حملة برئاسة الدكتور فارس حبيب، رئيس الرقابة بإدكو، ومحمد سلامة سنهوري كبير مفتشي الأغذية بإدكو، وأحمد طقيشم مدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية بإدكو ومحمد بكر النقيب مدير مكتب رئيس الوحدة المحلية، والدكتور حسام السيد خرابة بالإدارة البيطرية، ومحمد عبد المنعم سنهوري وكيل إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية.

وبالمرور على شارع صلاح سالم بمدينة إدكو تم ضبط محل مخبوزات مفتوح ومخالف لقرار رئيس الوزراء بفتح المحل بالمخالفة، ولإدارة وتشغيل المحل بدون ترخيص، كما تبين استخدامه مياه صرف صحي في التصنيع وغمر المخمر بها ورائحتها عفنة، كما اتضح استخدامه لقاذورات ومواد مخالفة.

وتم غلق وتشميع المخمرات والفرن المستخدم للتصنيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم وقيد برقم جنح أمن دولة طوارئ.

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