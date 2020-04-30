«النجيلة المركزى»: تعقيم أقسام المستشفى بعد إخلائها من مصابى كورونا لمنع انتشار الفيروس (صور)

أكد الدكتور محمد علي، مدير مستشفى النجيلة المركزي، منطقة العزل الأولي بمطروح، أنه تم وضع خطة وقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفى، حيث يتم تعقيم أقسام المستشفى التي أصبحت خالية من المرضى، وفقًا للخطة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في مكافحة العدوى ومقاومة فيروس كورونا.وأضاف مدير مستشفى النجيلة المركزي، في بيان إعلامي له، اليوم الخميس، أنه يتم بشكل مستمر تعقيم كل قسم يتم إخلائه من مصابي فيروس كورونا، وذلك لمنع انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع الفيروس عن طريق تناوب المرضى بين الأقسام لإتاحة الفرصة لتعقيم القسم المتواجد به عدد كبير من المرضى لفترة طويلة والقضاء على الفيروس وعدم انتشارة داخل المستشفى.وأشار الدكتور محمد علي، إلي أنه يتم التعامل بجدية تامة والالتزام بكافة طرق الوقاية ومكافحة العدوى، مؤكدًا على أنه يتم إجراء تحاليل ومسحات دورية للأطقم الطبية للاطمئنان على سلامتهم.وتابع: «أنه يتم اتباع بروتوكول علاجي على أعلى مستوى مرددًا، ونحن نفتخر كوننا أول حجر صحي بمصر والشرق الأوسط، ونلتزم بكافة معايير الوقاية المتبعة من قبل وزارة الصحة المصرية».