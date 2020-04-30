مفيد فوزى يكشف: كيف نجا من مصيدة «رامز مجنون رسمى»؟ (فيديو)

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما قدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس وحسين الإمام، وصارت مهترئة عند "المجنون الرسمي".وكشف "فوزي"، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" تفاصيل نجاته من مقلب رامز جلال هذا العام، قائلًا: "أنا شخصيا قالوا لي هنديك الفلوس اللي إنت طالبها، وتحت أمرك، لأن المذيعة اليمنية أروى ستجري الحوار".وأردف: "جابوا التأشيرة والتذكرة ولكن في نفس يوم سفري، لقيت المعد بيقولي نأسف بشدة لأن ظروف البرنامج قد توقفت وسوف نتصل بك لاحقا".وعن سبب تراجع البرنامج عن استضافته، قال "فوزي": "ربما أخبرهم محمد عبدالمتعال رئيس قناة إم بي سي، بأنه لا يجب الإيقاع به".