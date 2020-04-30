قبائل «العبيدات» الليبية تؤكد دعمها لمجلس النواب والجيش الوطنى

زار عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعدد من عمداء البلديات في ليبيا، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته بمدينة القبة، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، في ضوء مبادرة الأخير التي أعلنها الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.وفي ختام اللقاء أصدر الحاضرون بيانًا رُفع على موقع "يوتيوب"، صباح اليوم الخميس، أكدوا فيه على، تأييد مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح، إضافة إلى تأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، فضلا عن رفضهم التدخل التركي السافر في ليبيا.وكان عقيلة قد طرح مبادرة سياسية ليلة الخميس الماضي، تمحورت حول إعادة تفكيك المجلس الرئاسي الحالي لحكومة الوفاق، واختيار بديل له، وذلك بالتزامن مع كلمة متلفزة للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، طالب فيها الشعب بإسقاط الاتفاق السياسي برمته وتفويض من يروه مناسبا لإدارة المرحلة.وفور ذلك خرج الليبيون إلى الشوارع، لاسيما بمدن الشرق الليبي، يطالبون حفتر بإدارة شئون البلاد، وبالفعل استجاب المشير، حيث أعلن مساء الإثنين قبوله التفويض الشعبي وأسقط الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، والذي بموجبه شكلت حكومة الوفاق التي جلبت للبلاد الغزو التركي.