أسقف بنى مزار يكشف حقيقة قرار إقامة الأكاليل فى الكنائس

أكد الأنبا أثناسيوس، أسقف بنى مزار، أنه لم يُصدر قرار من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أو من المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بإقامة صلاة الأكاليل أو صلاة الخطوبات، لا بالكنائس ولا في المنازل.وأضاف أسقف بنى مزار، في بيان له، أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للمسئولية أمام قداسة البابا وأمام الأب الأاسقف.وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اجتمعت لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).وأصدرت اللجنة بيانًا، قررت فيه غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، لحين إشعار آخر، وقاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.