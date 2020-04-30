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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد مسلسل «حب عمرى» والقنوات العارضة 2020

الخميس 30/أبريل/2020 - 07:10 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يستمر مسلسل "حب عمري" في العرض الرمضاني على القنوات المختلفة، فيما لم يحقق العمل أي نجاح يذكر منذ بداية العرض في الماراثون الرمضاني الحالي والذي يضم عدد كبير من الأعمال الدرامية لعدد كبير من النجوم والنجمات، وهو العمل الذي يقوم ببطولته الفنان هيثم شاكر في أول بطولاته الدرامية بعيدًا عن الغناء.

ويعرض المسلسل في عدد من القنوات الفضائية بمواعيد مختلفة قيمة ترصد "الدستور" أسماء القنوات والتي تعرض العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين في أول تعاون بين هيثم شاكر وبينهما إضافة إلى تفاصيل موعد العرس الخاصة بالعمل.

ويعرض العمل على مجموعة قنوات "النهار وصدى البلد وروتانا دراما وقناة LBC وقناة القاهرة والناس"، حيث يقدم على هذه القناة في الساعة الثامنة الأربع والإعادة الساعة الثانية والسادسة والحادية عشر صباحًا؛ بينما يعرض علي قناة "القاهرة والناس 2" في التاسعة مساءً يوميًا ويتم إعادته على نفس القناة ثلاث مرات الأولى في الثامنة صباحًا والثانية عشر ظهرًا والخامسة والنصف مساءً.

ويستمر عرض المسلسل على القنوات المختلفة، حيث يتم عرضه قناة "نايل دراما" في الساعة العاشرة مساءً، بينما يتم إعادته في نفس القناة ثلاث مرات وهي الساعة الثالثة صباحًا والعاشرة صباحًا والخامسة مساءً، بينما يعرض على قناة "نايل لايف" الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل ويعاد مرتين الأولى هي الساعة الخامسة صباحًا ومرة أخرى في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ويعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما" في الخامسة مساءً؛ إضافة إلى عرضه على قناة "أن" الساعة الثامنة مساءً، وقناة "الظفرة" و"lbc"، بالإضافة إلى عرضه على قناة "LBC beIN دراما" في الساعة السابعة مساءً والواحد ظهرًا.

المسلسل يعد أول بطولة خاصة بالفنان هيثم شاكر بعد أن قدم دور وحيد في مسلسل "أرض جو" أمام النجمة غادة عبد الرازق، ويشارك في المسلسل كل من، هيثم شاكر ومنة فضالي وسهر الصايغ، وكل من حمادة بركات أماني كمال، ومحمد عادل، وديانا عشان، وتامر فرج، ومحمد مهران، وسامح الصريطي، وآخرون وهو من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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