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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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فى زمن كورونا.. 5 نصائح لإلهاء طفلك أثناء عملك من المنزل

الخميس 30/أبريل/2020 - 06:54 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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يعاني الكثير من الأشخاص في حالة العمل من المنزل في زمن كورونا، من ضوضاء الأطفال، حيث اللعب والحركة طوال النهار، حيث إن الصغار يحتلون أماكنهم في المنزل، خاصة بعد إغلاق المدارس والنوادي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لهذا نقدم لكم مجموعة من النصائح لتسلية أطفالك وإنجاز العمل من المنزل.

1- يمكنك التحدث مع أطفالك واقترح عليهم مشاهدة البرامج العليمية، التي تساعدهم على تنمية مهاراتهم العقلية من خلال التكنولوجيا الرقمية.

2- عليك مشاركة طفلك في بعض الأعمال المنزلية كمسح الأرضيات، وتنظيف الغبار، وطي الغسيل، وترتيب غرفته، ومساعدتك في إعداد الطعام.

3- تعلم مهارة يدوية جديدة، لتسلية الأطفال منها الرسم والتلوين، وصنع ملصقات، وصنع زينة من الأوراق ولصقها، والتطريز، والخياطة.

4- ممارسة الرياضة في المنزل من الأنشطة الهامة لصحة أطفالك، فهم يحبون الحركة دائم#ا وممارسة الرياضة تساهم في نموهم البدني.

5- تشجيع أطفالك على القراءة دائمًا، من خلال اختيار الكتب والقصص المخصصة لعمره.

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