«ألم.. فراق.. وحسرة».. بطولات زوجات ضباط سيناء: «صوت الرصاص بقى عادى»

"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون".. آية قرآنية اتخذتها زوجات ضباط القوات المسلحة اللاتي استشهد أزواجهن، لطمأنة قلوبهن من أثر الفراق الذي كان ضرورة للحفاظ على تراب الوطن، فأصبحت زوجات الضباط على يقين تام بأن ما كتبه الله عليهم لا يتطلب سوى الرضا بقضائه وقدره.قلق شديد.. افتقاد.. وخوف.. مشاعر سيطرت على زوجات ضباط قواتنا المسلحة، بالأخص الذين يقضون خدمتهم في سيناء، أرض الفيروز التي شهدت اشتباكات كبيرة بين جيشنا الباسل وخفافيش الظلام، الذين يبذلون كل ما بوسعهم لخراب مصر، إلا أن جنودنا البواسل أفسدوا مخططاتهم الشيطانية، وجاء مسلسل "الاختيار" ليجسد قصة أحد أبطال الجيش المصري العقيد أحمد المنسي.وتروي زوجة الشهيد محمد حربي، من سلاح المهندسين العسكريين، أنه كان دائما يوصيها بأن تُعلّم أبناءهم تعليما جيدا، وحين ذهبت معه إلى إحدى التكريمات، قال لها وزير الدفاع إن عمله ليس سهلا، ووجه وزير الدفاع كلامه إلى زوجة الشهيد قائلا: "ده بطل الأبطال ده.. بيدور على العبوات المجهزة لإخواتنا"، وعقب استشهاده روت زوجته أن هدفه الأول والأهم كان حفظ أمن البلاد والمحافظة على تراب الوطن.«المنسي» يسلم ابنه الأفارول العسكرى قبل استشهادهوكثرت قصص زوجات الشهداء، التي تحتوي على ألم يجعلك تذرف دما حين تسمعها، حيث تقول منار، زوجة الشهيد العقيد أحمد المنسي، إنه كان يحرص دائما على مساعدة الغير ويعتبره حق الله، فما بين الصدقات ومساعدة المحتاج روت زوجته حكايات كثيرة عنه.وقالت منار إنه كان يوصي ابنه دائما بشكل يومي أن يحافظ على والدته وجدته وكأنه يشعر بأنه سيفارقهم، كما أنه كان يطلب من الله الشهادة من حبه الشديد بلده، وقبل استشهاده بشهر أحضر أفارول لابنه وكان ينوي أن يحضر أقرب مناسبة عسكرية معه.وتتوالى القصص، فتحكي زوجة أحد الضباط في سيناء، عن حالها أثناء خدمة زوجها هناك، قائلة: "مسلسل الاختيار الحقيقة واجعلي قلبي.. فكرني بأصعب خمس سنين في حياتي الفترة اللي خدم فيها زوجي في سيناء.. الفترة اللي كانت نتيجتها مضادات اكتئاب تهد جبل من كتر الخوف اللي عشته الخمس سنين.. في أول خدمته في سينا كل ما ييجي يسافر أقعد أعيط وانهار... فبعد أول ست شهور ضحك عليا وقالي إنه بقى يخدم في الإسماعيلية.. كنت عارفة إنه بيكدب عليا بس كنت عايزة أصدق عشان أرتاح.. بس بردو مكنتش مرتاحة".وأضافت: "لغاية ما مرة كلمني وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي قبل ولادة بنتي بيومين قالي جوزك بطل وبلده فخورة بيه.. فضلت أسمع المكالمة وأنا ساكتة.. أبص لمحمد وهو بيحاول يبعد عينه عني وعايزة أقوله أنا متأكدة إنك في سينا بتكدب ليه؟.. كل فترة ألاقيه جاي بشهادة تقدير!!! طيب ما تقول يا حضرة الظابط بتتكرم ليه؟".صوت الرصاص بقى عادىوأضافت: "مرة كان جاي بيعرج وفيه كدمة في صدره.. قلتله مالك قالي مفيش شوية تعب فتشت هدومه لقيت معاه جواب من المستشفى بضرورة الراحة عشرين يومًا طبقته ورجعته مكانه ومقولتش له حاجة لغاية يوم كان إجازة نزل ونسى موبايله ولقيت رقم العريش بيكلمه.. خمسين اتصال وأنا ساعتها دمي اتجمد من الخوف لما رجع من برا.. قولتله وحدتك في العريش بتكلمك يا حضرة الظابط!! بصلي دقيقتين كده وهو ساكت أخد الموبايل البلكونة وأنا مشيت وراه... لقيته بيبكي وبيقول لا اله الا الله لا اله الا الله".وتشير: "حضني وحضن عياله من غير ما يتكلم نص كلمة ولبس هدومه ونزل.. عرفت من الأخبار إن مكان خدمته حصل عليه تعامل واستشهد عدد كبير من زمايله، لما رجع بعدها بكام أسبوع قلتله ليه ما قلتش إنك في سينا أنا كنت متأكدة.. قالي عشان مش عايز أخوفك بس الحقيقة أنا كنت فعلا خايفة.. خايفة خوف كبير.. كنت بحلم بكوابيس مرعبة.. بشوف الدواعش في أحلامي أكتر من أي حاجة تانية".وعن صوت الرصاص تقول: "لما كنت أكلمه وأسمع صوت رصاص فيقفل بسرعة يقولي الصاج وقع، صاج إيه بس.. أنا كنت ببقى عارفة إنه رصاص وأسكت.. والله العظيم كل مكالمة أسمع فيها صوت رصاص.. لدرجة إني بقيت أخاف أكلمه عشان ما اسمعش، كان يقعد بالتلاتين يوم ماينزلش.. وبالأيام تليفونه مقفول".