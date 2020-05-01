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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

معاك فى العزل.. تحتفل بأعياد ميلاد المرضى والطاقم الطبى بمستشفى الخليفة

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:23 ص
جريدة الدستور
أسماء منصور
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"نحن لا نشعر بك فقط بل نحن ندعمك ونشد علي يديك ونبادر لزيارتك إينما كنت، هذه الكلمات فكرة لمبادرة معاك فى العزل طرحتها مي أحمد مسئول العلاقات العامة لدى أمانة المراكز الطبية المتخصصة على رئيس الهيئة وقد وافق على المقترح وتم إطلاق المبادرة من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وتعد مبادرة تطوعية بالكامل.

وانطلقت المرحلة الأولى من المبادرة بتوزيع حلوى للطاقم الطبي كرسالة شكر وتقدير على ما يبذلونه، وهدايا بسيطة للمرضى كنوع من المشاركة الوجدانية وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك.

وصرحت مي احمد، مؤسس المبادرة أنه تم اليوم الأربعاء زيارة مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية للإحتفال بأعياد ميلاد الطاقم الطبي والمرضى الذين توافق تواريخ ميلادهم خلال شهر أبريل ولم يتمكنوا من الاحتفال وسط أسرهم.

وأضافت في تصريح خاص لـ الدستور أن، المبادرة لا تتوجه لمستشفيات العزل في القاهرة والجيزة فقط بل تستهدف معظم مستشفيات الهيئة علي مستوي الجمهورية، حيث أن المرضى والطاقم الطبي لم يتوقعوا الزيارة لكونهم ليسوا في العاصمة فكانت مفاجأة سارة بالنسبة لهم.

وشددت علي أنه، تم الإلتزام بإرتداء الماسكات الطبية وتعقيم الإيدي وغيرها من إحتياطات مقاومة العدوي من قبل الطاقم الطبي القائم على المبادرة.

وأختتمت بأن، المبادرة قائمة علي جهود الشباب المتطوعين من الهيئة وبعض الهدايا والدعم المادي الذي يشتري به المستلزمات اللازمة للإحتفال والذي تقدمه الأفراد أو المجتمع المدني ويذهب من هؤلاء المانحون لهذه المستشفيات مباشرة.

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